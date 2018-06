Udspil om lægehuse giver håb om flere praktiserende læger

Derfor glæder det Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mandag offentliggør et udspil, der skal forsøge at gøre op med den negative udvikling.

Engang var det yderområderne, der manglede praktiserende læger, men i dag lyder det overalt i landet, at døren er lukket for nye patienter.

Ældre læger holder op, uden at nye kommer til.

- Der er en række tiltag i udspillet, som skaffer flere praktiserende læger, og som gør det mere attraktivt at være praktiserende læge. Det vil skabe en optimisme i vores branche, og det er der i den grad brug for, siger Christian Freitag.

På nuværende tidspunkt har 70 procent af alle lægepraksisser i Danmark lukket for tilgangen af nye patienter, viser tal fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Og det ser kun ud til at blive værre, for inden for de næste ti år forventes en tredjedel af de praktiserende læger at gå på pension, viser tal fra PLO.

Udspillet "En læge tæt på dig" sætter i alt 600 millioner kroner af til at understøtte de praktiserende læger. Det skal blandt andet ske ved at sætte turbo på at få etableret flere større lægehuse.

Her kan læger gå sammen og få mulighed for at tilknytte mere praksispersonale, blandt andet laboranter, sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre.

- Større lægehuse skaffer jo ikke flere læger i sig selv, men hvis der bliver en pulje penge, som yngre læger kan søge, så vil det kunne motivere flere til at etablere sig. Med de ejendomspriser, der er i især de større byer, er det svært i øjeblikket, siger Christian Freitag.

Foruden en række her- og nutiltag vil regeringen på længere sigt forsøge at sikre, at flere nyuddannede vil uddanne sig videre til almenpraktiserende læger.

Det gøres ved at øge dimensioneringen af almen medicin inden for den lægelige videreuddannelse med 30 procent i både 2019 og 2020.

Men ifølge formand for PLO Christian Freitag er det vigtigste, at regeringen med udspillet viser, at de praktiserende læger skal bestå i deres nuværende form.

- Alle mulige andre klinikformer har været på tale, men det her er et klart signal om, at det er os, regeringen vil.