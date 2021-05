Udspil løfter ikke flere børn ud af relativ fattigdom

Da Ydelseskommissionen mandag præsenterede sin foreslåede reform af de sociale ydelser, lød det ellers, at dens forslag vil løfte 4000-6000 børn i kontanthjælpsfamilier over den relative fattigdomsgrænse.

Men i det regnestykke er der ikke taget højde for et midlertidigt børnetilskud, som ifølge tænketanke allerede har opnået cirka samme effekt, skriver Jyllands-Posten.

Og da Ydelseskommissionen ikke viderefører børnetilskuddet i dens reformforslag, vil resultatet reelt være, at antallet af familier under fattigdomsgrænsen er uændret.

Det bekræfter kommissionsformand Torben Tranæs.

- Ja, det er samme niveau, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge tænketanken Cepos var der i 2019 lige under 60.000 børn, som levede under den relative fattigdomsgrænse.

Både SF og De Radikale nåede ellers mandag at juble over udsigten til at løfte flere børn over fattigdomsgrænsen. Men partierne kritiserer nu udspillet.

- Det er alt for uambitiøst og slet ikke godt nok, siger politisk ordfører Karsten Hønge (SF) til Jyllands-Posten.

Enhedslisten og De Radikale kritiserer også, at kommissionens udspil ikke løfter flere børn over den relative fattigdomsgrænse.

- Der skal mere til. Børnefattigdom var en af de vigtigste ting, som kommissionen skulle adressere, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R) til Jyllands-Posten.

Ifølge Torben Tranæs er det svært at løfte mennesker over fattigdomsgrænsen gennem højere ydelser, hvis deres tilskyndelse til for eksempel at uddanne sig eller arbejde ikke skal mindskes.

For SU-ydelsen ligger meget tæt på fattigdomsgrænsen, forklarer han.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få et interview med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).