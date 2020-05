Statsminister Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, holdt sin 1. maj-tale indendørs på Arbejdermuseet i København, og på grund af coronakrisen var det forbeholdt de få at lytte med fra tætteste hold. Mette Frederiksen kunne i sin tale fortælle, at regeringen - som allerede ønsket af et politisk flertal uden om regeringen - vil frigive milliarder fra Landsbyggefonden til at sætte gang i projekter for omkring 18 milliarder kroner på fondens venteliste.

Udspil for milliarder på coronapræget 1. maj

Regeringen vil sætte 30 milliarder kroner af fra Landsbyggefonden til renoveringer. Projekter for cirka 18 milliarder er allerede klar til at blive sat i gang.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her