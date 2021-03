Hvidovre Hospital er et af de hospitaler i Region Hovedstaden, som under corona har været nødt til at udskyde ambulante besøg og operationer. (Arkivfoto)

Udskudte operationer i hovedstaden skal afvikles inden sommer

Inden sommer er det Region Hovedstadens ambition, at alle ambulante besøg og operationer, der er blevet udskudt under corona, skal være afviklet.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Ambitionen skal ses i det lys, at der er 11.100 ambulante besøg og 10.800 operationer, som er blevet udskudt, siden coronavirusset ramte landet i marts sidste år.

Ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har den planlagte aktivitet været hårdere ramt under første coronabølge end under den anden.

Det skyldes, at man sidste forår lukkede meget mere ned for hospitalerne, fordi man stod på helt ukendt grund og frygtede italienske tilstande.

- I anden bølge er der kun lukket ned for aktivitet, når det har været helt nødvendigt - og med fokus på en individuel vurdering af alle patienter, siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

Hospitalerne i Region Hovedstaden har sidste år gennemført 4,5 millioner ambulante besøg enten ved fysisk fremmøde eller via virtuelle konsultationer.

For at sætte det i perspektiv bor der i underkanten af to millioner indbyggere i Region Hovedstaden.

Afviklingen af de i alt cirka 22.000 udskudte besøg og operationer kan komme til at betyde en ekstra udgift for Region Hovedstaden.

Derfor skal regionens forretningsudvalg på et møde 9. marts tage stilling til en ekstra økonomisk ramme på 50 millioner kroner til afvikling af den udskudte aktivitet.

Regionen vil sammen med de enkelte hospitaler se på, hvad der skal til. Det kan for eksempel være behandling på privathospitaler, hjælp på tværs af regionens hospitaler eller en ekstra bevilling til særligt pressede afdelinger.

Hos Patientforeningen, der arbejder for patienternes interesser, glæder landsformand Niels Jørgen Langkilde sig over Region Hovedstadens ambition.

- Der er mange tusinder operationer, der er blevet udsat. Det har der været en forståelse for blandt patienterne, fordi man har vidst, at man har skullet prioritere coronasituationen, da det ellers ville kunne gå frygteligt galt.

- Men det er godt, at man nu får afviklet på de her ting. Det løfter en tung byrde fra skuldrene på dem, der har været nervøse og på ventelisten. Så det er rigtig godt, siger Niels Jørgen Langkilde.

Ritzau arbejder på at finde ud af, om andre regioner end Region Hovedstaden planlægger at have afviklet udskudte besøg og operationer inden sommer.

Presseafdelingen i Region Midtjylland oplyser, at man endnu ikke har overblik over det, men at man er ved at skaffe det.

Region Sjællands presseafdeling er ligeledes i gang med at undersøge det.

Region Syddanmark og Region Nordjylland har ikke nået at vende tilbage på Ritzaus henvendelse endnu.