Udskiftning af brændeovne skal redde liv

En brændeovn kan skabe stemning og varme i hjemmet og være et godt og hyggeligt samlingssted for familien.

Er den produceret før 2003, skal den på grund af en ny lov enten udskiftes eller skrottes.

Forurening fra især ældre brændeovne er nemlig med til at øge partikelforureningen, som hvert år fører til for tidlige dødsfald.

Det oplyser Niels Henrik Mortensen, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

- Partikelforurening fra blandt andet brændefyring er en meget væsentlig kilde til sygdomme og for tidlige dødsfald i Danmark, siger han og nævner blandt andet, at forurening kan give folk med kroniske luftvejssygdomme nedsat livskvalitet.

- Der er cirka 1200 mennesker, der hvert år dør for tidligt i Danmark som følge af brændefyring i ind- og udland, siger han.

Da forurening ikke holder sig inden for landegrænser, er der en international indsats for at mindske luftforureningen i Europa.

I Danmark er der cirka 700.000 brændeovne. Det skønnes, at cirka 260.000 er produceret før 2003.

Problemet med de ældre ovne er, at de er teknisk forældede.

- De forbrænder ikke brænde så godt, og det gør, at der kommer langt mere forurening ud af dem. Cirka fem gange så meget som ved en ny brændeovn.

- Så de er forældede, særligt forurenende og udnytter i øvrigt energien dårligere end nye brændeovne. Så det er en rigtig god idé at skifte dem ud, siger Niels Henrik Mortensen.

Det vurderes, at cirka 43.000 frem mod 2027 udskifter eller skrotter en ældre brændeovn efter huskøb. Ifølge funktionslederen koster udskiftning fra 5000 kroner og opefter.

Steder, hvor huspriserne er lave, kan ordningen gøre det sværere at sælge huse. Det vurderer Ole Hækkerup, der er direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening.

- Det sidste år har der været så meget fart på boligmarkedet, at det faktisk har skjult alle andre effekter. Men det er klart, at når der kommer nye regler, trækker det i den anden ende, fordi er huset ikke så dyrt, er prisen til at udskifte brændeovnen relativt stor.

- Det kan især være i Vandkantsdanmark, siger han.

Typisk kan det være en god idé at vente med at udskifte større ting i huset inden et hussalg, så købere selv kan vælge, hvad de vil have, påpeger han.

Efter husovertagelse har man et år til at skifte eller skrotte den gamle brændeovn. Sker det ikke, kan det føre til bøder.

Ordningen skulle være trådt i kraft 1. april, men et it-system var længere undervejs end ventet, og derfor blev startdatoen udsat.