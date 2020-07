Udskældt plejehjem i Aarhus får stribe af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet flere påbud til plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune, der har været i fokus, efter at skjulte optagelser afslørede uværdig behandling af en beboer.

- Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 28. maj 2020 et tilsynsbesøg.

- Ved tilsynsbesøget blev styrelsen opmærksom på, at plejeenheden havde gennemgående mangler i den social- og plejefaglige dokumentation.

- Styrelsen blev desuden opmærksom på, at plejeenheden ikke i tilstrækkelig grad sikrede borgernes selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv, skriver styrelsen blandt andet.

Der kom alvorligt fokus på plejehjemmet Kongsgården, da TV2 efter henvendelser fra pårørende lavede en dokumentar fra stedet. Den indeholdt skjulte optagelser.

Aarhus Kommune fik dog nedlagt forbud mod, at dokumentaren blev sendt. Ekstra Bladet har efterfølgende dog vist dele af dokumentaren, der viser en beboer, som umiddelbart bliver behandlet uempatisk og ydmygende.

Samlet har Styrelsen for Patientsikkerhed givet fire påbud. De tæller påbud om at sikre medbestemmelse, dokumentation, systematiske arbejdsgange og mål for beboerne.

For dokumentationen har der været "betydelige mangler", hvilket også har spillet ind i påbuddet om ikke at sikre beboernes ønsker til deres sidste tid.

- Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at der i to ud af tre omsorgsjournaler vedrørende borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser var mangelfulde beskrivelse af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer, skriver styrelsen.