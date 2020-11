Udskældt chef flyttes til Miljøministeriet efter mink-skandale

Men det er ikke nok til, at han får frataget sin post som departementschef. Til gengæld flyttes han væk fra fødevareområdet og over i det nye Miljøministerium.

Her vil han fortsætte på samme niveau som departementschef, oplyser ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.

- En af mine første opgaver bliver at finde en ny departementschef til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det er en konsekvens af, at Miljø- og Fødevareministeriet deles op, siger Rasmus Prehn.

Han peger på, at statsminister Mette Frederiksen har valgt at splitte det stormomsuste Miljø- og Fødevareministerium i to efter mink-skandalen.

Det sker, efter at ministeriets egen redegørelse peger på, at ministeriets embedsmænd svigtede i mink-sagen. De advarede ikke statsminister Mette Frederiksen (S) og deres egen minister om, at de var i gang med træffe en beslutning, der var ulovlig.

Pilen har især peget på departementschef Henrik Studsgaard, der selv deltog i det afgørende møde 3. november i regeringens koordinationsudvalg.

Det var her, Mette Frederiksen og koordinationsudvalgets medlemmer traf beslutningen om, at alle mink skulle aflives.

Det skete, efter at en vurdering fra Statens Serum Institut (SSI) pegede på øget risiko for corona-smitte for mink. Mutationer i smitten kunne måske påvirke muligheden for at udvikle vaccine mod corona, vurderede SSI.

På mødet advarede Henrik Studsgaard ikke om, at der manglede et lovgrundlag, hvis man ville slå alle mink i Danmark ihjel.

Dagen efter meldte Mette Frederiksen beslutningen ud på et pressemøde. Senest samme aften var Henrik Studsgaard efter et møde med Fødevarestyrelsens direktør klar over, at der manglede et lovgrundlag.

Alligevel var det først lørdag 7. november, at Mogens Jensen blev gjort opmærksom på problemet. Først søndag 8. november fik Mette Frederiksen beskeden, og først 10. november blev minkavlerne orienteret.

Efter at have læst Fødevareministeriets redegørelse sagde SF's formand, Pia Olsen Dyhr, onsdag, at hun ikke længere havde tillid til Henrik Studsgaard.

- Nej, det har jeg ikke. Der går adskillige dage, fra han får informationen, til han handler, sagde Pia Olsen Dyhr.

SF-formanden understregede, at det ikke var hendes beslutning, om Henrik Studsgaard kunne fortsætte som departementschef.

Men udmeldingen fra Pia Olsen Dyhr var opsigtsvækkende, fordi hun selv har haft Henrik Studsgaard som departementschef, da hun var minister i Thorning-regeringen.