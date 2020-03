Udsigt til store sagspukler ved domstolene

- Der kommer nødvendigvis en pukkel, og den bliver større og større for hver dag, der går, siger retspræsident Marie Louise Klenow om situationen på grund af coronavirus.

- Vi forsøger at lave alt det, vi kan, uden at mødes med nogen, siger hun.

Det gælder for eksempel forberedelse i civile retssager. Men de fleste retsmøder er blevet aflyst.

- Det er imod enhvers dna at lade sager udsætte. Det bryder ingen sig om. Vi går alle sammen på arbejde for at få sagerne behandlet hurtigst muligt, siger retspræsidenten.

- Men det ville være skrækkeligt, hvis folk skulle være nervøse for at møde i retten. Det kan vi ikke leve med. Folk har jo en pligt til at møde i retten, og det nytter jo ikke noget, hvis man er bange for at blive smittet, siger Marie Louise Klenow.

Retssalene er dog ikke helt øde. Domstolene skal fortsat behandle grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden ønsker varetægtsfængsling af en anholdt. Også forlængelse af fængslinger skal dommerne fortsat tage stilling til.

Desuden skal retterne ifølge en vejledning fra Domstolsstyrelsen behandle de straffesager, hvor en tiltalt er varetægtsfængslet, og hvor der er risiko for, at fængslingen vil blive for lang i forhold til en eventuel straf.

Netop dette emne - som handler om proportionalitet - er på spil i straffesagen mod Britta Nielsens børn, som er tiltalt for hæleri. Her er sønnen varetægtsfængslet. Og sagen fortsætter tirsdag med et retsmøde i Retten i Glostrup, hvor han skal afhøres.

- Inden vi kan tage stilling til, om der er grundlag for løsladelse, skal vi have alle de tiltaltes forklaringer, siger Marie Louise Klenow.