Udsatte unge piger blev inddraget i tilbud til dem

GirlTalk ville gerne give piger, der har det svært, muligheden for at bruge deres egen stemme. Det fortæller psykolog og direktør i GirlTalk Anna Bjerre.

- Når pigerne har brug for hjælp, hvad vil de så selv svare, at de har brug for?, siger hun.

Projektet, som endte med at blive til grupper, hvor unge piger mødtes med frivillige, imens de tegnede og talte om de svære ting, fik positiv respons fra dem, det hele handler om.

Evalueringen af Sisterhood viser, at 70 procent af pigerne blev mere glade af at være med. 37 procent kunne også fortælle, at de selvskadede mindre.

Grupperne blev til, efter at 800 piger i Sisterhoods indledende undersøgelser havde fortalt, hvad de selv gerne søgte.

En stor del af pigerne efterspurgte noget kreativt, hvor de også selv var med til at bestemme.

Anna Bjerre fortæller, at GirlTalk ikke kunne finde en tidligere indsats til unge piger, som på den måde havde inddraget pigerne selv.

Sisterhood-grupperne kørte fire steder i landet i foråret som et pilotprojekt. Det var i København, Aalborg, Odense og Egedal.

Simone Rosenborg var en af de frivillige gruppeledere.

Hun mødtes sammen med gruppen af piger på sit hold og en anden gruppeleder i et forløb på otte gange.

Simone Rosenborg oplevede en klar forskel for pigerne. Hun tror også, at det hjalp, at hun og den anden frivillige fortalte om deres egne udfordringer.

- Man skaber en relation til et andet menneske, hvor man kan sige "Hey, jeg er her ikke som en eller anden psykolog. Jeg er her som et helt normalt menneske, der også har været igennem ting i din alder, og jeg forstår dig, og jeg vil gerne høre, hvad du har at sige", siger hun.