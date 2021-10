Udsatte piger fik medbestemmelse og hjælp

Hvad kæmper unge, udsatte piger med? Det er et spørgsmål, som er blevet stillet flere gange i forskning.

Projektet, som endte med at blive til grupper, hvor unge piger mødtes med frivillige, imens de tegnede, fik positiv respons fra dem, det hele handler om.

Evalueringen viser, at 70 procent af pigerne blev mere glade af at være med i Sisterhood. 37 procent kunne også fortælle, at de selvskadede mindre.

Anna Bjerre, der er psykolog og direktør i GirlTalk, fortæller, at projektet udspringer af et ønske om at høre pigernes egen stemme.

- Når pigerne har brug for hjælp, hvad vil de så selv svare, at de har brug for?, siger hun.

800 piger i alderen 15 til 18 år medvirkede i projektets indledende undersøgelser, hvor de fortalte, hvilken hjælp de gerne ville have.

Her gik kreativitet og medbestemmelse igen. Det byggede GirlTalk videre på, da Sisterhood-grupperne blev til.

Anna Bjerre fortæller, at ønsket var, at pigerne skulle føle sig set og hørt.

- Der kan også komme ejerskab ud af det fra deres side, siger hun.

Hun synes, at det er interessant, hvor tæt på hinanden pigernes svar var.

I foråret kørte der Sisterhood-grupper fire steder i landet: København, Aalborg, Odense og Egedal.

I grupperne mødtes pigerne med to frivillige gruppeledere en gang om ugen og kunne tale om nogle af deres problemer, imens de tegnede et portræt.

Simone Rosenborg var frivillig gruppeleder i den ene gruppe. Hun fortæller, at de typisk talte om et emne hver gang, og at alle kunne byde ind.

- Det var måske ikke så intimiderende for pigerne, hvor alle sidder og kigger på en, fordi vi alle sammen havde hvert vores projekt, vi arbejdede på. Jeg tror, at det var en god måde at bryde den barriere på, siger hun.

Hun fortæller, at hun og gruppens anden leder klart kunne mærke en forskel, fra de mødtes med pigerne første gang til ottende og sidste gang.

Nogle af pigerne begyndte virkelig at åbne sig op efter to eller tre gange, lyder det.

- Vi skabte en aften om ugen, hvor man - hvis man havde haft en dårlig dag eller dårlig uge - fik lov til bare at være nedern og tale om de nedern følelser uden at blive stemplet, siger hun.

I forskningsrapporten står der også, at pigerne helst ville have, at det netop var en frivillig som Simone og ikke en psykolog, som de mødte.

Samtidig delte Simone og gruppens anden leder også deres egne udfordringer til møderne. Det gjorde det nemmere at være i øjenhøjde med pigerne.

- Man skaber en relation til et andet menneske, hvor man kan sige "Hey, jeg er her ikke som en eller anden psykolog. Jeg er her som et helt normalt menneske, der også har været igennem ting i din alder, og jeg forstår dig, og jeg vil gerne høre, hvad du har at sige", siger hun.

Hun oplevede det, som at de to gruppeledere på nogle måder blev en slags storesøstre for pigerne.

Det er endnu uvist, om de nye erfaringer vil blive brugt til at rulle Sisterhood-grupper ud i hele landet.