Udsatte grupper får gratis mundbind mod coronavirus

Personer på kontanthjælp og integrationsydelse kan blive hjulpet økonomisk for at undgå smittespredning.

Fremover vil særligt udsatte grupper kunne få gratis mundbind, der skal beskytte mod smitte med covid-19.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) fredag på et pressemøde, der bliver afholdt i Udenrigsministeriet i København.

- Regeringen har aftalt med kommunerne, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, får lov at henvende sig til kommunen og få udleveret et antal mundbind.

- Det kan være personer på kontanthjælp, integrationsydelse eller socialt udsatte på herberger, siger Magnus Heunicke.

Det bliver fra lørdag obligatorisk at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik, på togstationer samt på færger og i taxi.

Ifølge sundhedsministeren bør alle kommuner være klar med gratis mundbind senest fra mandag - altså to dage efter det bliver obligatorisk at bruge dem.

- Nogle vil dog muligvis allerede være klar fra lørdag, siger han.

Både Enhedslisten og SF har været fortalere for gratis mundbind til udvalgte grupper, og det samme har Dansk Folkeparti.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, er glad for beslutningen.

- Det har været helt afgørende for Enhedslisten, at vi skal undgå, at kravet om mundbind kommer til at ramme socialt skævt, siger han.

Peder Hvelplund mener samtidig, at udmeldingen kommer meget sent i forhold til, at kravet træder i kraft lørdag.

- Og så er der fortsat en række grupper, som ikke er omfattet af denne ordning, for eksempel folkepensionister, studerende og førtidspensionister, og dér vil vi fortsætte kampen for at få udvidet målgruppen, siger han.

Nægter man at efterleve kravet om mundbind, kan man blive straffet med en bøde.

- Hvis passageren ikke vil forlade stedet, så kan politiet tilkaldes, og der kan gives en bøde, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) på pressemødet.

- Men jeg tror, at langt de fleste vil gøre, hvad de kan for at leve op til reglerne, siger han.

Hvis man på grund af konkret sygdom eller handicap ikke kan bære mundbind, så er man fritaget, siger transportministeren.

Børn op til 12 år behøver heller ikke at bære mundbind.

Desuden bliver arbejdsgiverne for ansatte i den offentlige trafik pålagt at sørge for, at deres ansatte bærer mundbind, så længe de befinder sig i transportmidlet eller på en station.