Udredningsgruppe vil ændre udskældt offentlighedslov

En udredningsgruppe anbefaler at ændre offentlighedsloven, der beskyldes for at hæmme borgere og journalisters indsigt i regeringens arbejde.

De redegør for, at beslutningen om at lukke store dele af Danmark ned i marts sidste år primært blev truffet i Statsministeriet. Det har været svært at få indsigt i beslutningerne. Derfor anbefales en ændring af offentlighedsloven.

- I betragtning af de værdier, som er på spil, vægter udredningsgruppen her hensynet til åbenhed om og kvalitetssikring af beslutningerne højere end hensynet til beslutningseffektiviteten, står der i rapporten.

Udredningsgruppen blev nedsat af et flertal i Folketinget for at gennemgå regeringens og myndighedernes beslutning om at lukke store dele af landet ned i marts 2020 for at inddæmme coronavirus.

Ytringsfrihedskommissionen anbefalede sidste år også en ændring af offentlighedsloven. Men et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre har flere gange afvist, at der er behov for det.

Det er de to partier, det har haft regeringsmagten de sidste tre årtier.

Udredningsgruppen består af fagpersoner inden for jura og på sundhedsområdet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) bør hurtigst muligt indkalde til forhandlinger om at revidere offentlighedsloven. Det mener støttepartiet SF.

- Pandemien har vist, at der er alt for stor lukkethed omkring centrale sundhedspolitiske beslutninger, og det er helt uholdbart.

- Vi bør følge de klare anbefalinger om mere offentlighed om covid-beslutninger, siger retsordfører Karina Lorentzen (SF) i en skriftlig kommentar.

Hun vil nu fremsætte forslag om, at offentlighedsloven tages op til revision.

Ritzau har kontaktet Justitsministeriet for at få en kommentar.