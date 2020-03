Udmelding fra Josephine Fock skaber ny konflikt i partiet

Det er noget hendes partifæller tydeligvis undrer sig over.

Politisk leder i Alternativet Josephine Fock bebudede på Twitter i mandags, at hun ville være den, der skulle deltage i de kommende klimaforhandlinger hos klimaminister Dan Jørgensen (S).

Det skriver Politiken.

Gruppeforkvinde i Alternativet, Susanne Zimmer, forklarer til Politiken, at det er imod en aftale, der for nylig er indgået i partiets folketingsgruppe, hvor Josephine Fock (AL) selv var deltager.

Hun undrer sig samtidig over Focks udmelding, og mener ikke, at hun har hjemmel til det.

- Vi har aftalt, at vi kører videre, som vi plejer, i forhold til hvem der står for forhandlingerne.

- Det betyder, at hvis vi som ordførere gerne vil have én med, beder vi vedkommende om at tage med, siger Susanne Zimmer (AL) til Politiken.

Hun oplyser samtidig, at hun har været i kontakt med Josephine Fock på sms siden udmeldingen på Twitter i mandags.

Susanne Zimmer er ikke den eneste, der undrer sig over Focks udmelding. Klimaordfører i partiet, Rasmus Nordqvist, har formelt fået invitationen til klimaforhandlingerne.

- Jeg går ud fra, at det er ordføreren (mig), som vi altid gør det. Hvis andet skal besluttes, taler vi om det på gruppemødet, skriver Nordqvist til Politiken.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Josephine Fock, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Siden Jospehine Fock blev valgt som partiets leder 1. februar, har der været megen uro om beslutningen.

I en artikel fra Information kom det frem fra en lang række unavngivne kilder, at Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Hun sidder ikke i Folketinget nu, og de fem nuværende folketingsmedlemmer for Alternativet, altså inklusive Elbæk, ønskede ikke Fock som leder.

Det faktum samt sagen om eventuel krænkende adfærd har gjort, at Focks første tid som partileder har været ganske udfordrende for hende.