Udligningsreform får 21 kommuner til at sænke skatten

21 kommuner, hvis skatteprocent er over landsgennemsnittet, får tilskud til at sætte skatten ned.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det er den seneste udligningsreform, som har givet kommuner med en høj skat mulighed for at søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned.