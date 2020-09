Udlejere af elløbehjul frygter at ryge ud af hovedstaden

Torsdag klokken 17.30 mødes medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation for at diskutere fremtiden for elløbehjul, der i lang tid har været under kritik for at rode i det københavnske bybillede.

Et flertal på venstrefløjen vil indføre et forbud mod at udleje elløbehjul på kommunale områder. Her kan de i øjeblikket lejes igennem forskellige firmaers smartphone-apps.