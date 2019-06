Udlejer blev urolig over kvindes rejse til Syrien

De to var mødtes tilfældigt ved indgangen. Lejeren, 33-årige Anne Dalum, havde opsagt sit værelse. Hun skulle til Syrien i et halvt års tid.

- Har du din telefon på dig, spurgte hun. Hun ville også vide, om jeg kendte nogle myndighedspersoner, beretter udlejeren.

På baggrund af en efterfølgende afhøring af udlejeren og et brev fra Anne Dalums far til PET har Københavns Politi besluttet at gribe ind overfor Anne Dalum. Hun er blevet frataget passet i et år og har fået forbud mod at forlade Danmark.

Politiets afgørelse skyldes en mistanke om, at den 33-årige ville kaste sig ud i aktiviteter, som kan true statens eller andre staters sikkerhed.

Anne Dalum ville til den kurdisk kontrollerede Rojava-enklave for at plante træer og arbejde med bæredygtighed og feminisme.

- Når de skulle ud af lejren, hvor de skulle bo, ville de blive fulgt af bevæbnede vagter, der skulle beskytte dem, beretter udlejeren om samtalen.

Anne Dalum skal også have sagt, at man har ret til at beskytte sine rettigheder og til at bruge våben for at forsvare sig.

Udlejeren opfattede det ikke sådan, at Anne Dalum selv skulle have noget med krigere eller med våben at gøre - men at Dalum var usikker på, om rejsen ville være lovlig, og om hun skulle fortælle sine forældre om den.

Anne Dalum vil have politiets afgørelse ophævet. Grundlaget er meget tyndt, mener hun.

- Den bygger på vage beskyldninger fra min far og min udlejer - det er meget bekymrende for demokratiet, siger hun, da hun bliver udspurgt af sin advokat, Erbil Kaya.

Folk på venstrefløjen i flere europæiske lande er engageret i udviklingen i Rojava. I Danmark har Enhedslisten opfordret aktivister til at hjælpe med at opbygge økologisk landbrug i enklaven. "Vær med", lyder det på partiets hjemmeside.

Rojava-området kontrolleres af de kurdiske militser YPJ og YPG. Under pingpong med advokaten får senioranklageren præciseret politiets påstand: At engagere sig i aktiviteter, der støtter YPJ og YPG, er ikke anerkendelsesværdigt.

Også tirsdag og onsdag er der retsmøder i sagen, før dommeren senere afgør, om politiets afgørelse er i orden.