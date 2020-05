Udledning af spildevand i Øresund udskydes i 24 timer

Efter at der lørdag har været skarp kritik af, at forsyningsselskaberne Hofor og Novafos vil slippe 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund, bliver arbejdet på spildevandsledningen nu udskudt i 24 timer.

- På grund af et byggeri oven på en vital spildevandsledning i Nordhavn i København skal Hofor i fem dage udlede spildevand fire kilometer ude i Øresund.

- Arbejdet var planlagt til at gå i gang søndag morgen, men efter aftale med Københavns Kommune er det nu udskudt i 24 timer, så det først påbegyndes mandag morgen, skriver Hofor.

Det er hovedspildevandsledningen, hvori spildevand fra København, Frederiksberg og Gentofte Kommune løber, der var planlagt midlertidigt lukket fra søndag og fem dage frem.

Årsagen er, at man er i gang med at udbygge Svanemølleholmen i Nordhavn i København.

Men før byggeriet kan blive til virkelighed, skal det undersøges, om ledningen kan klare, at der bliver bygget oven på, og så skal den fastgøres.

Mens arbejdet pågår kan ledningen dog ikke bruges. I stedet skal spildevandet fra de tre kommuner slippes ud fire kilometer ude i Øresund.

Hofor og Novafos har tidligere udtalt, at udledningen ikke bør få betydning for vandkvalitet eller havmiljø. Men der er flere, som føler sig overhørt.

Både marinbiologer ved Danmarks Naturfredningsforening og Øresundsakvariet har kritiseret udledningen.

Også danske og svenske politikere har kritiseret afgørelsen og opfordret til, at arbejdet udsættes, heriblandt miljøminister Lea Wermelin (S).

Planerne er blevet godkendt af både Gentofte Kommune og Københavns Kommune. Det er de to kommuner, der har myndighed til at behandle sagen.

Sagen er blevet håndteret i kommunernes forvaltninger og har ikke været forbi de politiske udvalg.

Det betyder, at kommunalpolitikerne ikke var opmærksomme på, at arbejdet på spildevandsledningen ville gå i gang søndag. Og det fik lørdag Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), til at igangsætte en redegørelse af forløbet.

Ifølge Peter Paghn, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet, er det i sidste ende op til Teknik- og Miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, hvorvidt arbejdet - og dermed udledningen - skal udsættes.