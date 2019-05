Udlændingedebat fik blodet til at rulle hos partiledere

Efter at have lagt forsigtigt ud i debatter om klima og pension blev tonen skærpet mod slutningen af debatten, og stemmelejet røg en tand i vejret.

Fløjlshandskerne røg af, da diskussionen i den første partilederdebat efter valgudskrivelsen - som foregik på DR1 - blev drejet over på udlændinge.

Flere partiledere reagerede, da Rasmus Paludan fra Stram Kurs og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige redegjorde for, hvorfor muslimer efter deres mening ikke tilfører noget positivt til samfundet.

Vermund kritiserede blandt andet Kristendemokraterne for at være "et flygtningeparti" og sagde:

- Hvis ikke man kan se, at religionsfriheden og ytringsfriheden er under pres, og at vi bruger 35 milliarder kroner hvert år på problemet, så skal man åbne øjnene op, sagde hun.

Paludan fulgte op med blandt andet at hævde, at Danmark ikke kan klare sig fremover, hvis en masse mennesker kommer hertil, fordi de vil have penge af staten.

Det fik SF's formand, Pia Olsen Dyhr til at reagere.

- Stram Kurs' udlændingepolitik løber mig koldt ned ad ryggen. Og jeg tror faktisk, at der er en masse danskere, der gerne vil behandle flygtninge en lille smule bedre, sagde hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står ved de udlændingestramninger, som regeringen har gennemført. Men han afviste også klart Vermunds og Paludans politik.

- Man kan ikke rulle filmen tilbage. Vi er, hvor vi er, og vi er nødt til at tage problemerne alvorligt.

- Jeg kan ikke basere min politik på, at vi ikke skal leve op til vores internationale forpligtelser, sagde han.

Løkke gentog samtidig, at han ikke kommer til at basere et eventuelt parlamentarisk flertal på mandater fra Stram Kurs og Nye Borgerlige.

For regeringens nuværende støtteparti, Dansk Folkeparti, er udlændingespørgsmålet fortsat højt på dagsordenen.

- Alle de konflikter, som udlændinge er med til at skabe, er triste.

- Jeg har ikke noget ønske om, at folk, der kommer til Danmark, ikke skal have det godt, mens man er her.

- Men jeg ønsker, at man rejser hjem til sit fædreland, når det er muligt, sagde han.