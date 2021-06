Udlændinge svarede på spørgsmål om Inger Støjberg og Druk

Det fremgår af prøven, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort.

Det er blandt betingelserne for at få statsborgerskab, at ansøgerne har et kendskab til danske samfundsforhold og dansk kultur.

Selve prøven bestod af 40 spørgsmål. Disse skulle besvares inden for 45 minutter, og for at bestå skal man have mindst 32 rigtige svar.

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange årligt - i juni og november. Det sker på en lang række sprogcentre fordelt over hele landet.

I onsdagens udgave lagde 47 forskellige sprogcentre lokaler til.

Senest bestod knap 60 procent af ansøgerne, og gangen før var tallet knap 65 procent. Ansøgerne må dog have lidt tålmodighed, inden de får svar.

Sidste gang tog det omkring tre uger.

Deltagerne fik inden prøven mulighed for at forberede sig på prøven gennem læringsmateriale, der ligger til grund for udarbejdelsen af 35 ud af de 40 spørgsmål.

De sidste fem spørgsmål handler om aktuelle begivenheder, som har fundet sted inden for de seks måneder forud for prøven.

Onsdag skulle ansøgerne blandt andet svare på, hvad protestgruppen Men in Black flere gange har demonstreret mod.

Efter prøven vil der blive lavet en analyse af spørgsmålene og svarmulighederne for at sikre den samme sværhedsgrad hver gang.

Ud over indfødsretsprøven blev der onsdag også afholdt en medborgerskabsprøve.

Den er et skridt på vejen mod at opnå permanent opholdstilladelse.

Her skal man blot igennem 25 spørgsmål, hvoraf mindst 20 svar skal være rigtige. Denne prøve har ansøgerne 30 minutter til.