Udkast til politiaftale: Politi skal rykke hurtigt ud til indbrud

Der skal indføres en garanti for, at politiet rykker ud så hurtigt som muligt - og ikke senere end 24 timer - når en borger anmelder et indbrud.

Sådan lyder det i et udkast til en aftale om en politireform, som DR Nyheder har set.

Udkastet er et forsøg på at lave et kompromis til en politiaftale, som samtlige partier lige nu forhandler med justitsminister Nick Hækkerup om, skriver DR.

Venter har tidligere i forhandlingerne fremsat som partiets hovedkrav, at der bliver indført en politigaranti på linje med behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet.

Det skal sikre, at politiet altid rykker ud, når borgere har brug for det. Eksempelvis ved indbrud, vold, trafikuheld eller tyveri.

Venstres retsordfører Inger Støjberg ønsker dog ikke at kommentere de igangværende forhandlinger, skriver DR.

Politiforsker og postdoc på Københavns Universitet, David Sausdal, advarer ifølge DR om, at forslaget vil tage ressourcer fra andet af politiets arbejde.

- Det er jo sådan, at hvis man bruger tid og penge det ene sted, så kan man ikke gøre det et andet sted. Politiet har i forvejen problemer med at få tingene til at hænge sammen. Der kan være områder, man ikke kan levere på, siger han til DR.

Han tvivler desuden på, at garantien om at politiet dukker op inden for et døgn efter anmeldelsen vil have den store effekt på opklaringsarbejdet.

Derudover kritiserer han forslaget for at være "detailstyring af dansk politi".

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, siger til DR, at han har sympati for forslaget, men det ikke kan lade sig gøre i praksis.

I udkastet til politireformen fremgår det desuden, at der skal tilføres 300 ekstra betjente til politiet inden udgangen af 2022.

Men ifølge David Sausdal vil det ikke være nok til at løfte ambitionen om en politigaranti.