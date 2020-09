Udkast strammer vejledning for rituel omskæring

Der er tale om stramninger i udkastet til den nye og meget omtalte vejledning om omskæring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver Kristeligt Dagblad lørdag.

Blandt andet lægges der mere ansvar over på lægen for indgrebet end i vejledningen fra 2014, selv om omskæringen stadig må foretages af en ikke-lægelig person.

Ligeledes anbefales det, at lægen overvejer fuld narkose til børn over et år. Det slås også fast, at sukkervand og panodil ikke er bedøvelse nok til små børn:

- Det vil være manglende omhu fra lægens side, hvis der udelukkende benyttes sukkervand og paracetamol til bedøvelse ved indgrebet. Disse midler kan kun benyttes som supplement til smertedækning, som der står i udkastet til vejledning om ikketerapeutisk omskæring af drenge, som nu skal i høring.

I løbet af processen med at opdatere vejledningen fra 2014 er flere store sundhedsfaglige organisationer, narkoselægerne, jordemødrene, sundhedsplejerskerne og børnelægerne, sprunget fra arbejdet.

Blandt andet børneanæstesi- og intensivudvalget DASAIM med argumentet, at smertefrihed ikke kan garanteres, og at man ikke kan stå inde for, at der påføres raske børn smerte.

Det holder formand for foreningen, overlæge på Rigshospitalet Mona Tarpgaard, fast i.

- Jeg vil meget gerne vide, hvem det er, der er kommet med anbefalingerne i udkastet, for vi har ikke, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Styrelsen for Patientsikkerhed lægger klart mere ansvar over på den ansvarlige læge, men kommer alligevel med anbefalinger om bedøvelse. Dermed går de stadig imod vores rådgivning, siger Mona Tarpgaard, der mener, at det nye notat forsøger at tilfredsstille alle.

Formand for Det Jødiske Samfund Henri Goldstein har tillid til det nye udkast.

- Vejledningen indeholder nogle stramninger, der vil gøre reglerne for omskæring i Danmark til nogle af de strammeste i vores del af verden. Vi har dog fuld tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed, og på trods af ændringerne er det fortsat muligt at foretage religiøse omskæringer i Danmark, siger han.

Ifølge hospitalsimam Naveed Baig bliver langt de fleste muslimske drengebørn omskåret, inden de er fyldt et år, og de fleste af dem endda inden de er et halvt år gamle.

- Så det vil fortsat ske med lokalbedøvelse. Anbefalingen om, at det skal ske med fuld smertedækning for børn over et år, vil derfor ikke i særlig høj grad få betydning for landets muslimer, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter over for Kristeligt Dagblad, at udkastet er sendt i offentlig høring hos blandt andet ministerier, faglige og private organisationer.

Det forventes, at den endelige vejledning foreligger i slutningen af oktober i år.