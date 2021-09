Udfordret Thulesen Dahl mødt af store klapsalver på årsmøde

De seneste dage har navngivne medlemmer af partiet åbent bedt tidligere formand Pia Kjærsgaard om at tage over. At der er pres på formanden kan dog ikke mærkes lørdag ved årsmødet, hvor de 750 deltagere taktfast klappede formanden på scenen og blandede hujen ind i klapsalverne.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, bliver modtaget med lange klapsalver og jubel på årsmødet i Herning. Hans position har været udfordret, og formanden er synligt glad for modtagelsen.

- Det er måske den allerbedste velkomst her i Herning, jeg kunne få. Det var fandeme fantastisk, sagde en let paf Kristian Thulesen Dahl.

Formanden har da også gjort alt for at gøre sine hoser grønne hos de fremmødte i kongrescentret i Herning. Som noget at det første sneg formanden ind, at der i år er gratis kaffe ad libitum til alle.

Kort efter leverede formanden noget, der bragte om muligt endnu større glæde end gratis kaffe. Nemlig Inger Støjberg.

Den tidligere næstformand i Venstre og udlændinge- og integrationsminister har en stor, stor stjerne i Dansk Folkeparti.

På årsmødet tager hun del af et dobbeltinterview med Kristian Thulesen Dahl styret af Søren Dahl fra det hedengangne, populære radioprogram Café Hack.

Da Søren Dahl nåede frem til at præsentere Inger Støjberg brød salen ud i voldsomme klapsalver, jubel og lange stående ovationer.

Fra scenen sagde Kristian Thulesen Dahl, at Dansk Folkeparti gør alt for at hjælpe Inger Støjberg, der er løsgænger efter at have forladt Venstre.

- Vi vil gerne give Inger en mulighed for at køre sin kamp videre. Det kan vi gøre ved at give Inger gode betingelser til at få en politisk dagligdag til at fungere.

- Og Inger ved godt, at vi kører med gratis medlemskab året ud, sagde Kristian Thulesen Dahl. Til flere klapsalver.

Inger Støjberg endte dog ikke med at udnytte det tilbud lørdag, hvor hun igen understregede, at hun ikke vil træffe nogen valg, før rigsretten mod hende er afsluttet til efteråret.

Efter sin optræden fortalte Inger Støjberg, at hun er laver politik med Dansk Folkeparti og ville ikke klart afvise et medlemskab. Men gentog, at det end ikke er i hendes tanker lige nu, hvor Rigsretten fylder alt.

- Lige nu er det slet ikke inde i mine overvejelser, hvad der skal ske efter rigsretssagen.

- Før den er slut kommer der ingen meldinger om den slags. Hver ting til sin tid, siger Inger Støjberg efter sin optræden.