Udfordrer Støjberg: Ellen Trane Nørby vil være V-næstformand

- Det betyder, at Venstres medlemmer og delegerede får en mulighed for at vælge, hvilken profil de vil have som næstformand, siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.

- Jeg mener, at jeg har, hvad der skal til for at være en stærk næstformand. Det forudsætter, at man har viljen, lysten og evnerne til at lytte til, hvad der rør sig i hele vores parti, siger hun.

Begge har tidligere været ministre under Lars Løkke Rasmussen. Ellen Trane Nørby har haft titel af både børne- og undervisningsminister og sundhedsminister. Hun har ligeledes været ligestillingsminister.

Inger Støjberg har været integrations- og udlændingeminister.

I sit interview med avisen Danmark peger Ellen Trane Nørby på en solid forankring i det "jyske Venstre" samt stor ministererfaring som to gode grunde til at vælge hende til næstformand.

- For mig var sundhedsreformdiskussionen (hvor Venstre ville nedlægge regionerne, red.) et eksempel på, at vi var for dårlige til at inddrage og lytte, siger Ellen Trane Nørby, der selv var sundhedsminister, da reformen blev foreslået.

Reformforslaget blev mødt med modstand af blandt andet Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og Venstres eneste regionsrådsformand.

På det ekstraordinære landsmøde skal Venstre vælge både formand og næstformand for partiet, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i slutningen af august gik af som henholdsvis formand og næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen stiller op til posten som formand for det liberale parti.