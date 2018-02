Udflytning til Horsens sætter vismandsrapporter på pause

Årsagen er ganske simpel: Der kommer til at mangle medarbejdere, når institutionen rykker teltpælene op som led i regeringens udflytningsplan for statslige ansatte.

Kun tre ud af de 37 medarbejdere i Det Økonomiske Råd overvejer således at flytte med til Horsens ifølge avisen.

Og det får direkte konsekvenser for vismændenes arbejde, mener overvismand Michael Svarer.

Vismændene vil ifølge ham være "vingeskudt", mens genopbygningen af sekretariatet står på.

- Tre mand kan ikke lave en vismandsrapport. Det betyder, at arbejdet bliver indstillet i en periode, siger han til Børsen.

Hvor lang tid, det kommer til at vare, afhænger af, hvor hurtigt sekretariatet bliver fuldt bemandet igen efter udflytningen, der er planlagt til senere i 2018.

Michael Svarer har kontraktudløb til nytår, og han overvejer selv sin rolle som overvismand.

- Det vil nok være naturligt at tænke, at hvis man skal opbygge en ny organisation, så vil det være fornuftigt at få nogle nye kræfter ind, som har lyst til det, siger han.

Aktører som Dansk Industri, LO og forhenværende vismænd er modstandere af udflytningen. De mener, at den kan svække vismændenes rolle som økonomisk vagthund over for regeringen.

Men Michael Svarer er overbevist om, at regeringen står fast, skriver Børsen.