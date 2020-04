Udenrigspolitik gennem langt journalistliv

Han har været reporter i Asien, korrespondent i USA og senere i Moskva under Sovjetunionens sammenbrud, hvorefter han fra 1996 i en årrække var redaktør og vært ved DR's udenrigsmagasin "Horisont".

Steffen Gram, som søndag den 12. april fylder 70, blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og Berlingske Tidendes udlandsredaktion i 1974.

To år senere blev han ansat ved Danmarks Radio. Her har han været siden, bortset fra en afstikker til Det Fri Aktuelt, hvor han var udlandsredaktør i 1988.

Fra 2005 flyttede han atter til Washington som DR's USA-korrespondent i de næste otte år. Efter sin hjemkomst har den internationale seniorkorrespondent bestyret radioprogrammet "Verden ifølge Gram" på DR P1.

Om sin tid i Moskva i den mildt sagt historiske periode, der rystede både russerne og resten af verden, fortalte Steffen Gram ved sit 40 årsjubilæum til dr.dk:

- Jeg rejste dertil for at være korrespondent i Sovjetunionen, men forlod Moskva som korrespondent fra Rusland med omliggende pastorater i 14 lande.

Andre skelsættende begivenheder i Grams karriere har været efterveerne af Vietnam-krigen, herunder Pol Pots og De Røde Khmerers folkemord i Kampuchea, Anker Jørgensens møde med den kinesiske leder Deng Xiaoping, orkanen "Katrina" i New Orleans og valget af Barack Obama.

Reporterfaget har ændret sig kolossalt i hans tid, konstaterer Steffen Gram. Han er fra monopoldagenes tid, da journalisten helst ikke skulle i fjernsynet selv, men lade andre fortælle historien.

- I dag kan man jo stille sig op med en mobiltelefon og sende live hjem til DR over nettet.

Journalisten skal dog stadig have en grundig historisk viden som fundament for at fortælle om nutiden, understreger han.

- Alt det, der sker omkring én, socialt og økonomisk, har rødder i en fortid. Og hvis man ikke har lært om fortiden, kan man ikke fortælle om nutiden. Der er ikke plads til at improvisere derude.