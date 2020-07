Udenrigsministeriet står fast: Nej til smitteapp på arbejdstelefoner

Der er ikke udsigt til, at ansatte i Udenrigsministeriet - hverken herhjemme eller i udlandet - kan få lov til at downloade appen "Smittestop".

- Vi har en global politik om, at bluetooth ikke må være permanent tændt på vores arbejdstelefoner, uanset om det er i Danmark eller ude i verden.

- På samme måde som vi heller ikke tillader brug af usb-stick eller åbne wi-fi, siger han.

Fagfolk og politikere har udtryk undren over og kritik af, at ministeriets ansatte ikke kan gøre brug af statens egen smittestopsapp.

Formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, mener, det er en smule dobbeltmoralsk af myndighederne.

Professor i datalogi Mikkel Thorup, Københavns Universitet, mener, at ministeriet overreagerer.

Men Erik Brøgger Rasmussen fastholder beslutningen om, at apps, der ligesom "Smittestop" kræver konstant brug af bluetooth, er bandlyste.

- Det lykkeligste ville være, hvis alle telefoner kunne køre "Smittestop" i døgndrift, og at vi havde fire millioner telefoner i Danmark, som brugte den.

- Men min opgave er at passe bedst muligt på Udenrigsministeriets informationer. I den opgave er bluetooth en risikofaktor, vi er nødt til at beskytte os imod, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Bluetooth er ifølge direktøren en potentiel indgang til telefonen, der kan misbruges.

- Det er generelt en kommunikationskanal, der giver adgang ind i din telefon. Og en adgang til telefonen udgør en risiko, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han siger, at Udenrigsministeriet dagligt er udsat for angreb fra hackere, der prøver at få fingre i fortrolige og følsomme oplysninger.

- Vi er udsatte. Cybertruslen går generelt kun en vej, det er opad. Det vil sige, at vores sikkerhedsniveau også kun går en vej.

Spørgsmål: Men kan du forstå, at nogle vil tænke, at de da heller ikke vil udsætte sig for en risiko og derfor vil undlade at bruge appen?

- Jeg oplever heldigvis en stor forståelse for, at der er forskel på det sikkerhedsniveau, vi må beskytte os med i Udenrigsministeriet, og det niveau du som privat person vælger at have på din telefon.

- Jeg tror godt, de fleste kan forstå, at der er en forskel, og at vi skal beskytte vores arbejdstelefoner.

- Og jeg understreger arbejdstelefoner. Vores ansattes private telefoner blander vi os ikke i, siger Erik Brøgger Rasmussen.

785.000 personer i Danmark har indtil videre installeret "Smittestop", der blev lanceret for en måned siden.