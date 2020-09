Udenrigsministeriet fraråder rejser til europæisk miniput

- Tallene fra SSI viser, at smittetallet for San Marino er på 36,2. Dermed ligger landet over kriteriet om et nationalt smittetal på under 30, skriver Udenrigsministeriet.

Dermed fraråder Udenrigsministeriet grundet stigende smitte med covid-19 stadig ikke-nødvendige rejser til blandt andet Frankrig, Spanien, Belgien og Kroatien.

Udenrigsministeriet fraråder også rejser til en stribe lande, fordi de har restriktive indrejseregler. Det gælder blandt andre de baltiske lande, Irland og Ungarn.

San Marino er et meget lille land, der er nogenlunde på størrelse med Fanø. Landet er en republik, der fik sin første forfatning i midten af det 13. århundrede.

Landet med de lidt over 30.000 indbyggere tiltrækker sig dog en del forbrug, da både italienere og turister i området kan slippe for skat, når de handler varer. Det, sammen med den gamle og pittoreske borg La Guaita, tiltrækker flere millioner turister om året.