Udenrigsministeriet: Hele verden kan være lukket lige om lidt

- Vi kan meget snart - måske i morgen, hvor vi opdaterer rejsevejledninger igen - komme i en situation, som vi havde 13. marts, hvor hele verden er orange, siger Erik Brøgger.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet rejser til stort set hele verden med undtagelse af Cypern, Grækenland, dele af Sverige samt Tyskland og Norge - for de to sidstnævnte er der dog visse krav om karantæne ved ankomst.

Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledningen hver torsdag. På grund af stigende smittetal står rejsevejledningen til at blive ændret, så rejser til Tyskland og Cypern også frarådes.

Dermed er Danmark ikke langt fra situationen 13. marts, hvor Udenrigsministeriet begyndte at fraråde rejser til hele verden. Først i juni blev der lempet på rejsevejledningerne.

Erik Brøgger hæfter sig dog ved, at der vil være en forskel sammenlignet med marts, da det fortsat vil være muligt at rejse ud med fly.

- Der vil stadig være fly i luften, og det er en stor forskel i forhold til marts, hvor stort set alle fly stod på jorden.

- Det er væsentligt i forhold til erhvervsrejser, men ellers vil billedet være det samme, siger Erik Brøgger.

De danske myndigheder fraråder rejser til et land, hvis der er over 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

For at et land igen skal åbne, skal der være under 20 smittede per 100.000 om ugen.

Erik Brøgger giver som eksempel, at smitten i lande som Tjekkiet og Belgien i øjeblikket er henholdsvis cirka 20 og 15 gange for høj til at kunne åbne igen.

- Og det er altså lande, hvor det kun er få uger siden, at vi ændrede rejsevejledningen, siger Erik Brøgger.