Udenrigsministeriet: Danskere vil strande i udlandet

Udenrigsministeriet tror ikke længere, at det bliver muligt at få alle danskere hjem, før andre lande lukker grænser eller indfører rejserestriktioner, som umuliggør det.

Det oplyser Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, på et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften.

Andre landes restriktioner på rejser for at inddæmme spredningen af coronavirus kommer i et tempo, hvor Udenrigsministeriet ikke længere tror, at det kan nå at få alle danskere ud.

- Der er danskere, der vil strande ude i verden. De skal finde et godt sted at være. Så finder vi en måde at få jer hjem på, når det her er overstået, siger Erik Brøgger Rasmussen tirsdag aften.

Samtidig oplyser Udenrigsministeriet, at der ændres retningslinjer. Fra tirsdag er anbefalingen, at alle der vender hjem fra en rejse i udlandet bliver hjemme i 14 dage. Det er ligegyldigt, hvilket land man kommer hjem fra.

Derudover opfordres alle danske rejsende i udlandet til at søge kontakt med deres rejsebureau eller flyselskab for at finde en måde at komme hjem til Danmark på.