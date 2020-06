De danske myndigheder giver nu alligevel grønt lys til, at danskere over sommeren rejser til byer, hvor der bor flere end 750.000 mennesker fra 15. juni. Det frarådes dog stadig at rejse til alle andre lande end Tyskland, Island og Norge. (Arkivfoto).

Udenrigsministeriet: Danskere må alligevel rejse til storbyer

Hvis du drømmer om en ferie til Berlin eller Hamburg denne sommer, er der godt nyt fra de danske myndigheder.

Det frarådes nemlig ikke alligevel, at danskere rejser til byer med over 750.000 indbyggere.

Det oplyser direktøren i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, til Politiken.

Fra mandag den 15. juni bliver rejsevejledningerne ændret, så det igen bliver muligt at rejse til Tyskland, Norge og Island, uden at skulle i 14 dages karantæne, når man vender retur.

Hidtil har det været frarådet, at man rejste til de største byer i Tyskland. Men den anbefaling bliver nu ændret.

Meldingen kommer, kort efter at regeringen fredag eftermiddag har oplyst, at turister fra Tyskland, Norge og Island alligevel godt må overnatte i København og på Frederiksberg.

- Vores rejsevejledninger følger jo i høj grad også reglerne for indrejse, og samtidig med, at vi tillader turister at overnatte i København og på Frederiksberg, så ophæver vi også rådet om, at danskerne skal holde sig fra byer med mere end 750.000 indbyggere, siger Erik Brøgger Rasmussen til Politiken.

Det bliver muligvis ikke den eneste ændring, som Udenrigsministeriet kommer til at lave i rejsevejledningerne over sommeren.

Sidst i maj lød det, at ikke-nødvendige rejser til alle andre lande end Tyskland, Island og Norge var frarådet frem til 31. august.

Men torsdag aften åbnede udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på DR1 for, at der kan komme ændringer i anbefalingerne inden da.

Erik Brøgger Rasmussen kan ikke svare på, hvilke yderligere lande der vil kunne blive åbnet for at rejse til.

- Hvis vi åbner mere op, så ved jeg ikke, hvor vi starter. Men vi kigger på Europa først og fremmest, siger han til Politiken.