Mette Frederiksen med svar til Kina: Vi har ytringsfrihed

Der er ytringsfrihed i Danmark.

Det er kort fortalt den melding, som statsminister Mette Frederiksen (S) har til Kina, der kræver en undskyldning fra Jyllands-Posten på grund af en satiretegning i avisen.

- Jeg vil bare sige, at fra dansk side og fra regeringens side er der kun at sige, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Også til at tegne, siger Frederiksen ifølge Politiken og Jyllands-Posten.

Tegningen viser det kinesiske flag præget med coronavirus. Det florerer lige nu i Kina, hvor flere end 100 er døde.

- Jeg har ikke andet at sige til det, end at vi har en meget meget stærk tradition i Danmark ikke alene for ytringsfrihed, men også for satiretegninger, og det kommer vi også til at have i fremtiden.

- Det er en velkendt dansk position, og det kommer vi ikke til at ændre på, siger Frederiksen.

Det er via den kinesiske ambassade i Danmark, at Kina har krævet en undskyldning for tegningen, der blev bragt mandag. Den kommer ikke, har JP's chefredaktør, Jacob Nybroe, fastslået.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviste tidligere tirsdag forud for et møde i EU at forholde sig til sagen.

- Som dansk udenrigsminister vil jeg gerne understrege, at vi har ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i Danmark.

- Det tilkommer ikke mig at debattere satiretegninger eller kommentere på dette her. Det er kendt, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og det er også klart for kineserne.

- Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed. Og det er vigtigt at slå fast. Så det tilkommer ikke mig eller regeringen at kommentere på satiretegninger, gentog udenrigsministeren flere gange før mødet.

Jeppe Kofod begyndte med at udtrykke sin støtte til Kina i forbindelse med virusset, der har påvirket landet stærkt.

- Jeg vil starte med at sige, at vi fra den danske regerings side har kæmpe sympati med den kinesiske befolkning og Kina i forhold til den dødelige virus, vi ser.

- Vi ser, at kinesiske myndigheder gør alt, hvad de kan, for at inddæmme denne her virus. Og vi vil gerne takke for samarbejdet omkring de danskere, der er i Kina, sagde Kofod.

En lang række danske politikere har tirsdag udtrykt, at de ikke mener, at Jyllands-Posten skal undskylde for satiretegningen.