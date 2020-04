Hvis man som udenlandsk statsborger rejser til Danmark for tiden, kan man forvente at blive afvist ved grænsen, hvis ens eneste formål er at besøge sin ægtefælle her i landet. (Arkivfoto)

Udenlandske ægtefæller må ikke komme ind i Danmark

Udenlandske borgere med ægtefæller i Danmark må ikke komme ind i landet for tiden. Det gælder både EU-borgere og borgere uden for EU.

Det skyldes, at det ikke er et anerkendelsesværdigt formål at besøge sin ægtefælle, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Siden de danske grænser lukkede den 14. marts, er det kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, der har fået lov til at komme ind i Danmark.

Hvis ikke man har dansk statsborgerskab eller et anerkendelsesværdigt formål, kan man blive afvist af politiet ved grænsen.

Et sådant formål kan være en lang række ting. Eksempelvis er det anerkendelsesværdigt at arbejde eller bo i Danmark, at levere varer i Danmark og at besøge meget syge familiemedlemmer i Danmark.

Det er ikke et anerkendelsesværdigt formål at besøge raske familiemedlemmer - eller sin ægtefælle i Danmark.

Radikale Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, kalder det en urimelig behandling.

- Jeg synes det igen viser, hvor lidt Mette Frederiksen prioriterer dansk-internationale familier. De kan åbenbart rende og hoppe, skriver han i et opslag på Facebook.

I samme opslag fremhæver udlændingeordføreren et dansk-brasiliansk ægtepar, Boje og Renata.

- Han og hustruen skulle være rejst til Danmark for at bo sammen her i marts. Men hun må ikke komme på grund af grænselukningen, skriver Andreas Steenberg.

Han har taget sagen op med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).