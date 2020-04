Udenlandske ægtefæller må igen rejse ind i Danmark

- Vi har kunnet påbegynde en gradvis, kontrolleret genåbning af Danmark.

- Som led i den gradvise åbning er det nu blevet besluttet at lette indrejserestriktioner, så besøg fra ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre generelt skal anses for et anerkendelsesværdigt formål, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i Folketinget.

Han siger yderligere, at politiets retningslinjer allerede er opdaterede.

Siden de danske grænser lukkede den 14. marts, er det kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, der har fået lov til at komme ind i Danmark.

Hvis ikke man har dansk statsborgerskab, bor i Danmark eller har et anerkendelsesværdigt formål, kan man blive afvist af politiet ved grænsen.

Det har besøg fra eksempelvis udenlandske ægtefæller ikke været anset som, men er det altså nu igen.

- Det vil dog fortsat være sådan, at personer med symptomer vil blive afvist ved grænsen, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmålet var rejst af De Radikales udlændingeordfører Andreas Steenberg, der i salen lovede ministeren både et håndtryk og et skulderklap for beslutningen, når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Kærligheden kender ikke til landegrænser, så jeg synes, det har været forkert, at man har lukket grænsen her. Og jeg er glad for, at regeringen har ændret sin beslutning, siger han.

Han mener ikke, at det udgør en sundhedsrisiko, at personer indrejser for at besøge ægtefæller eller kærester. Sidstnævnte så han gerne tilføjet listen.

- Jeg ved godt, at det er svært for en politimand ved grænsen at definere, om noget er en date eller et fast parforhold. Det tror jeg, selv dem i forholdet kan have svært ved, siger Andreas Steenberg og fortsætter:

- Min holdning er, at hvis en person ved grænsen siger, at man skal besøge en kæreste, og at kæresten bekræfter det, så kan man komme ind.