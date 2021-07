Uden minkenes madrester sendes sølvmågebestand på retur

Det ser ud til at gå ud over den danske bestand af sølvmåger, at minkerhvervet er blevet lukket ned.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

Mågerne har blandt andet fundet føde ved at tage resterne af mad, der er lagt ud til mink på landets farme, men efter at minkene er blevet aflivet under coronakrisen, er en vigtig fødekilde for sølvmågerne forsvundet.