Uddannelsesminister før coronatrivselsmøde: Unge er mærket af isolation

Her laver den studerende Marie en indkøbsseddel, som andre kan følge, og så laves der mad på et fast tidspunkt sammen over computeren, hvorefter deltagerne enten spiser sammen online eller i mindre fysiske grupper.

Ifølge uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er det alternative aktiviteter som denne, der kan ændre noget for de unge i coronatiden.

– Når eksempelvis undervisning er online, og fritidsaktiviteter er sat på pause, så skaber det, Marie gør, fællesskaber i en tid, hvor det ellers er svært, siger hun.

Hun påpeger, at tiltag som dette ”skaber en struktur i hverdagen, som ellers kan være sat ud af spil” på grund af coronarestriktioner.

Men på trods af, at de unge oplever ensomhed og en anden social hverdag, så er der ifølge uddannelsesministeren kommet nye gode idéer og alternative aktiviteter ud af pandemien.

Det vil hun – sammen med kulturminister Joy Mogensen (S) – gerne bygge videre på. Derfor er blandt andre eksperter, interesseorganisationer og unge inviteret til et virtuelt arbejdsmøde torsdag. Mødet skal skabe sparring og idéudvikling til nye aktiviteter og tiltag for at forbedre unges trivsel under pandemien.

Ifølge uddannelsesministeren er corona en udfordring for alle unge, men det er især svært for den gruppe, der i forvejen er tynget af ensomhed.

– Mange i gruppen af studerende bor ikke hjemme og har ikke stiftet familie endnu. Så mange bor alene i en lejlighed og mærker isolationen i højere grad. Det sætter sig i et ungdomsliv, siger hun.

Derfor har Ane Halsboe-Jørgensen ”store forventninger til arbejdsmødet, som skal være konkret og håndgribeligt”.

– Vi samler en masse kræfter og deres gode idéer. Det, jeg bringer til bordet, er et øre til de gode idéer og den politiske vilje til at bringe idéer videre, siger hun.

Mødet foregår virtuelt torsdag fra klokken 09.00 til 13.00. Ifølge programmet vil der være taler fra uddannelsesministeren og kulturministeren og præsentation af forskellige temaer, koncepter og cases.

Blandt deltagerne er Studenterrådgivningen, Roskilde Festivals programchef, Børns Vilkår og afdelingsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Flemming Konradsen.

Ifølge Ane Halsboe-Jørgensen bliver der i forlængelse af mødet lavet et idé-katalog, som skal inspirere. Det bliver frit tilgængeligt for alle på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.