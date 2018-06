Udbud af lufthavne i Grønland udskydes efter debat om længde

Det er et spørgsmål om længden på landingsbaner i Grønland, der nu får Kalaallit Airports til at udskyde udbuddet om at anlægge de kommende lufthavne.

- (Det, red.) har til formål at give parterne mulighed for at tilvejebringe den fornødne afklaring af grundlaget for udbuddet, siger bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen i en pressemeddelelse.

Det planlagte udbud af anlægsarbejderne for de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk udskydes dermed midlertidigt.

Den danske regering følger sagen meget nøje på grund af en kinesisk entreprenørgigant, der har budt ind på byggeriet af de tre grønlandske lufthavne.

Udskydelsen skyldes, at bestyrelsen afventer en afklaring om anlægsloven. Inatsisartut, det grønlandske parlament, behandlede mandag loven, hvor der blev skabt tvivl om, hvor lange landingsbanerne til de nye lufthavne skal være.

Derfor mødtes bestyrelsen torsdag og besluttede at vente med udbuddet. Det skulle have været sendt af sted i maj og på plads over sommeren, men udskydes nu på ubestemt tid.

- Kalaallit Airports ser frem til den videre behandling i Finans- og Skatteudvalget af forslaget til anlægslov og stiller sig fortsat fuldt til rådighed, siger Johannus Egholm Hansen videre.

KNR, den grønlandske pendant til DR, har tidligere skrevet, at usikkerheden kan føre til en udskydelse på et år.

Det er koalitionspartiet Partii Naleraq, der mandag foreslog en undersøgelse af kortere landingsbaner end hidtil planlagt.

De tre lufthavne i Grønland skal forbinde landet bedre med indland og udland.

De vestgrønlandske byer Nuuk og Ilulissat skal forsynes med 2200 meter lange landingsbaner. Qaqortoq i Sydgrønland skal have en 1500 meter lang bane. Det var i hvert fald planen.

Det har tiltrukket sig særlig opmærksomhed i den danske regering, og det er fremsat som det første lovforslag af den nye regering i Grønland, der betragter projektet som en afgørende motor for økonomien.