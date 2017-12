Udbrud af fnat breder sig: Tre folkeskoler ramt

- Vi har diagnosticeret et tilfælde af norsk fnat i en 6. klasse. Barnet er sendt hjem med besked på, at det skal i behandling. Vi har indtil videre kun det ene tilfælde, siger hun og fortsætter:

- Vi har orienteret alle forældre og holder situationen under observation hen over weekenden og tager derefter stilling til, hvad vi yderligere skal gøre.

Skolen i Ørslev er en afdeling under Gåsetårnskolen. Skolens andre afdelinger har ikke konstateret fnat.

Skolen har blandt andet været i kontakt med Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få hjælp til at håndtere situationen.

Mai-Britt Herløv Petersen kan ikke udelukke, at skolen kan blive nødt til at lukke i en periode.

- Som det ser ud lige nu, ved vi det ikke. Det vil vise sig, om der i løbet af weekenden kommer yderligere tilfælde, og så vil vi tage bestik af situationen derfra.

Ud over skolen i Vordingborg er der konstateret fnat på to folkeskoler i Næstved Kommune.

Her er der konstateret fnat på Kobberbakkeskolens afdeling Sydby torsdag. Fredag blev der også konstateret fnat på skolens afdeling Uglebro.

På Sydby blev flere end 200 elever torsdag sendt hjem, skriver Sjællandske Medier. Fredag blev Sydby så lukket til at starte med frem til 19. december.

- Vi har taget det alvorligt fra start af. Vi troede i starten, at der var tale om isolerede tilfælde, men allerede et døgn efter kunne vi se, at smitten havde bredt sig, siger Annika Bramming, skoleleder på Kobberbakkeskolen, i en pressemeddelelse.

- Og i dag (fredag 15. december, red.) har vi så besluttet at lukke hele skolen, da smitten er udbredt i sådan et omfang, at vi ikke længere kan styre det, siger hun.

På Uglebro er der dog ifølge TV Øst tale om et langt mindre antal smittede. Derfor er skolen ikke blevet lukket.

Fnat forårsages af fnatmiden. Symptomerne er blandt andet intens kløe og hudforandringer.

Smitten ved almindelig fnat sker ved hudkontakt, mens skorpefnat, der er meget smitsom og tidligere hed norsk fnat, sker ved berøring. Fnat forsvinder ikke af sig selv og skal behandles.