Udbetaling af feriepenge runder 40 milliarder kroner

Der er blevet udbetalt 25,5 milliarder kroner efter skat til lønmodtagernes konti.

I alt er der 60 milliarder kroner, der kan blive udbetalt, og derfor er over to-tredjedele af pengene nu blevet bestilt.

Folketingets ønske med at udbetale de indefrosne feriepenge er at give forbruget en saltvandsindsprøjtning for at få gang i økonomien, der har lidt under coronakrisen.

Ifølge det daværende lovforslag om udbetalingen ventes udbetalingerne at skabe 7000 job, som ellers ikke ville være der.

Lønmodtagere har indtil 1. december til søge om de indefrosne feriepenge. Ellers bliver de først udbetalt, når man går på pension.

Man skal have arbejdet i perioden mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 for at have feriepenge til gode.

Det er muligt at få udbetalt op til tre uger af de i alt fem ugers feriepenge.

Der skal forhandles om udbetaling af de to andre uger på et senere tidspunkt. Det tegner sig dog allerede et politisk flertal for at udbetale pengene.