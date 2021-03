Ubudne gæster stikker to mænd ned til fest

En fest i den lille by Skivum sydvest for Aalborg endte blodigt natten til lørdag, da to mænd blev stukket ned med kniv.

Knivstikkeriet fandt sted foran en beboelse på Mosbækvej kort før klokken tre.

- Der har været noget festligt lag, og på et tidspunkt ankommer en gruppe mænd. Det ender i skænderi, og to personer bliver stukket med kniv, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.