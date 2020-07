USA's udenrigsminister besøger Danmark

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, besøger København onsdag den 22. juli, oplyser Udenrigsministeriet.

Her vil han mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg og efterfølgende med udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han skriver i en pressemeddelelse om besøget:

- Jeg ser frem til at byde min gode kollega Mike Pompeo velkommen, når han, på en af sine ganske få rejser i denne usædvanlige tid, lægger vejen forbi København.

- USA er en tæt ven af Danmark og vores absolut nærmeste allierede. Det dansk-amerikanske forhold rækker langt tilbage, og jeg glæder mig til at genbekræfte vores nære relationer i forbindelse med mødet.

Pompeo siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kinas behandling af Hongkong vil være højt på dagsordenen. Samme tema vil han tage op på et besøg i Storbritannien, der også er en del af hans Europa-rejse.

Under besøget vil den danske udenrigsminister blandt andet være vært ved en arbejdsfrokost, hvor de to udenrigsministre får lejlighed for at drøfte en lang række emner.

- Det giver os en enestående mulighed for at tale om globale emner af fælles interesse såsom sikkerhed, handel og Covid-19-pandemiens betydning for det internationale samarbejde, siger Jeppe Kofod.

Et af de emner, der også vil blive drøftet, er det arktiske samarbejde.

Grønlands naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge, og Færøernes landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, er inviteret til at deltage i besøget.

- Da vi også skal drøfte arktiske forhold, skal mine kolleger fra Grønland og Færøerne naturligvis også sidde med om bordet. Det lægger jeg personligt helt afgørende vægt på, siger Kofod i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

USA's præsident, Donald Trump, skulle have besøgt Danmark i efteråret 2019. Men efter at hans tanker om at købe Grønland blev afvist af Mette Frederiksen aflyste han besøget.

- Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt, skrev han på Twitter på det tidspunkt.

Jeppe Kofod mødtes med Mike Pompeo sidst i 2019.