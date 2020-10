USA og Grønland indgår aftale om Thulebasen efter flere års strid

USA, Danmark og Grønland har efter årelange forhandlinger afsluttet en sag om servicekontrakten for USA's militære luftbase i det nordvestlige Grønland, Thulebasen.

Det skete på et virtuelt topmøde onsdag, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. AG.

Aftalen er nedfældet i fire dokumenter og omfatter blandt andet vedligehold, byggeri og kantinedrift på Thulebasen.

I mange år var servicekontrakten på dansk-grønlandske hænder, men i 2014 blev kontrakten tildelt et amerikansk selskab.

Det var ifølge Grønland og Danmark i strid med gældende aftaler med USA, og siden har parterne forhandlet om nye udbudskriterier.

Aftalen er underskrevet af formanden for Grønlands Landsstyre, Kim Kielsen (S), og den amerikanske ambassadør Carla Sands.

- Vi er oprigtig tilfredse med den aftalte plan for vores videre bilaterale samarbejde med USA, siger Kim Kielsen ifølge Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Det har således været vigtigt for Naalakkersuisut (regeringen, red.), Inatsisartut (Landstinget, red.) og det grønlandske folk, at vi fik en reel, håndgribelig nytte af den amerikanske tilstedeværelse, siger Kielsen med henvisning til de nye udbudskriterier.

De skal bidrage til, at fremtidige servicekontrakter på Thulebasen kan tildeles et dansk/grønlandsk selskab.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er "meget tilfreds" med, at der nu er enighed om nye udbudskriterier.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en lang og kompliceret proces, og jeg er både stolt og glad for, at vi har opnået et resultat, som kommer til at gavne især Grønland og grønlandske virksomheder, siger Kofod ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.