USA-eksperten tog omvej til Folketinget

Han var tidligere kendt for at udlægge teksten om forholdene i USA for danske tv-seere.

For syv år siden blev han folketingskandidat for Venstre, og via en omvej kom han i 2017 i tinget.

Mads Fuglede, som mandag 23. august fylder 50 år, var allerede et familiært ansigt for mange danskere, da han blev politiker.