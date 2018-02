USA-ekspert: Republikansk FBI-notater uden sidestykke

Efter at have læst notatet forstår han ikke, hvorfor det har været så vigtigt for udvalget at bryde med princippet om ikke at delagtiggøre omverdenen i forbundspolitiet FBI's arbejde.

- Problemet er, at der kun er præsenteret tre små brikker ud af et samlet puslespil. Og FBI har af naturlige årsager ikke mulighed for at svare igen.

- Men det er også et demokratisk problem, at præsidenten og hans håndlangere tilsyneladende angriber forbundspolitiet og efterretningstjenesterne med det formål at forplumre vandene og kvæle den igangværende undersøgelse af Trumps mulige forbindelse til Rusland, siger lektoren.

I notatet fra udvalgsformand Devin Nunes hævdes det, at FBI under valgkampen forrige år på fejlagtigt grundlag fik lov til at aflytte og overvåge en af Trumps tidligere rådgivere.

Det drejer sig om Carter Page, der fra flere sider er kritiseret for at have tætte bånd til Rusland.

Det fejlagtige grundlag skulle være den rapport, som den britiske efterretningsagent og Trump-modstander Christopher Steele udarbejdede om Trumps forbindelser til Rusland.

Men det hænger ikke sammen, mener Niels Bjerre-Poulsen uden at have set de præcise ansøgninger, som Højesteret har skullet tage stilling til.

- For det første er undersøgelsen indledt, inden Steele-rapporten dukkede op.

- For det andet er ansøgningen fornyet og underskrevet adskillige gange af folk, som Trump selv har udpeget, siger Poulsen

Derfor er det svært at tolke offentliggørelsen af notatet som andet end et forsøg på at lægge et røgslør over en undersøgelse, som Trump fortsat hævder er grundløs.

- Men hvis den er det, hvorfor så gå målrettet efter at få bremset den? spørger lektoren.

FBI's direktør, Christopher Wray har i en e-mail til sine ansatte understreget, at han agter at fortsætte på posten trods angrebene udefra. Wray blev håndplukket af Trump som afløser for den fyrede James Comey sidste år.