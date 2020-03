UM ændrer rejsevejledning i flere europæiske lande grundet coronavirus

Udenrigsministeriet har foretaget ændringer i rejsevejledningerne til flere europæiske lande på grund af coronavirus.

Der er tale om rejsevejledninger til Frankrig, Spanien, Tyskland og Østrig, hvor Udenrigsministeriet nu opfordrer til at være "ekstra forsigtige". Det skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Ændringerne sker på grund af coronavirus, som har ophav i Kina, men som fortsat spreder sig i Europa.

- Vi opfordrer alle danskere til at være ekstra forsigtige som følge af en stigning i antallet af smittede med coronavirus og lokale myndigheders tiltag for at forebygge smittespredning, skriver Udenrigsministeriet om de forskellige lande.

Torsdag blev der bekræftet fem nye smittetilfælde i Danmark. I alt er 20 personer i Danmark bekræftet smittet indtil videre. Torsdag aften blev en af de smittede personer meldt rask.

Flere af smittetilfældene i Danmark har været på rejse i Italien, som er det land i Europa, hvor coronavirusset på nuværende tidspunkt er mest udbredt. Her har virusset kostet 148 mennesker livet.

Allerede mandag frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til fire regioner i Norditalien.

Også Frankrig er ramt af virusudbrud. Her blev der torsdag bekræftet yderligere tre dødsfald som følge af coronavirus. Således er i alt syv døde af coronavirus i Frankrig.

423 er ifølge nyhedsbureauet Reuters bekræftet smittet i landet.

I alt er der i alt seks europæiske lande, hvor personer er døde af coronavirus.

Ud over Italien og Frankrig er der tale om San Marino og Spanien. Og torsdag kunne myndighederne berette om de første dødsfald i Storbritannien og Schweiz.

Desuden stiger antallet af smittede fortsat i Norge og Sverige. I Sverige er der torsdag bekræftet 59 tilfælde af coronasmitte, mens der i Norge er 86 tilfælde.