Tyveri af håndgranat giver flere års fængsel til konstabelelev

Fredag er den 20-årige mand blevet idømt tre et halvt års fængsel for at have stjålet en håndgranat og en detonator fra Forsvaret den dag. Også flere typer ammunition er han dømt for at have stjålet.

Dommen er faldet ved Retten i Holstebro, skriver TV Midtvest.

20-årige Adrian Lilholm har ifølge mediet erkendt at have stjålet granaten. Dog har han valgt at anke dommen til landsretten.

Håndgranaten blev fundet på Lilholms adresse i Holstebro den 4. august. Selve detonatoren eller tændsatsen til håndgranaten havde han gemt i Borris Skydeterræn.

At han havde fragtet granaten hele vejen hjem til sig selv, var en skærpende omstændighed, slog domstolen fast ifølge anklager Christina Barlow.

Hun har på vegne af Forsvarsministeriets Auditørkorps ført sagen mod den 20-årige i retten.

Det er Forsvarsministeriets Auditørkorps, der har ført sagen. Auditørkorpset har som militær anklagemyndighed til opgave at efterforske og behandle militære straffesager.

Ud over at have stjålet en granat, er den 20-årige ifølge TV Midtvest også dømt for at have stjålet flere forskellige typer ammunition, som ligeledes blev fundet på hans adresse i Holstebro.

Det drejer sig blandt andet om et projektil på 80 millimeter. Derudover har politiet også fundet ammunition, som blandt andet bruges i fuldautomatiske våben.

Derudover blev der i hans hjem fundet en øvelsesgranat, som var blevet afskudt.

Tyverierne er foregået på et tidspunkt mellem 1. december 2020 og 15. august 2021.

Adrian Lilholm har siddet varetægtsfængslet siden 15. august. Han skal blive bag tremmer frem til ankesagen ved Vestre Landsret.