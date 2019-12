Tyve stjæler værdier for millioner i kirker hvert år

Tallene svarer nogenlunde til, at hvert menighedsråd i Danmark i gennemsnit har indberettet et tyveri eller indbrud i den periode.

Dertil kommer alle de indbrud, der aldrig bliver meldt til forsikringen - typisk fordi tyvekosterne ikke overstiger kirkernes selvrisiko.

Ifølge vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergaard er der en logisk forklaring på, hvorfor tyve går efter kirker.

- Der er rigtig mange værdier i kirkerne, samtidig med at de ofte er nemme at bryde ind i. Generelt må man sige, at kirkerne og de tilhørende bygninger er dårligt sikrede, siger han til Kristeligt Dagblad.

Folkekirkens selvforsikringsordning oplyser, at tyvene især går efter kirkegårdene, hvor de stjæler maskiner og værktøj.

I gennemsnit koster indbrud og tyverier folkekirkens selvforsikring omkring 9,5 millioner kroner om året.

Derudover betaler menighedsrådene tre til fire millioner kroner årligt i selvrisiko efter indbrud.

Et enkelt kirketyveri har vakt opsigt uden for landets grænser. Det skete, da den lille Ølstrup Kirke i Vestjylland for fem år siden fik stjålet sit kostbare altermaleri af Emil Nolde.

Efter flere års international politiefterforskning blev kirken genforenet med maleriet i begyndelsen af december.

I Syd- og Sønderjyllands Politi har man de seneste år generelt oplevet en stigning i kirketyverier - både i antal og størrelse.

Derfor har politiet sat gang i en kampagne over for kredsens provstier og menighedsråd for at få dem til at gentænke kirkernes sikring.