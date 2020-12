Tyskland går solo og køber flere vacciner uden om EU

Tyskland har sikret sig flere vacciner til landets befolkning ud over de doser, der allerede er sikret gennem EU.

Det skriver flere tyske medier - herunder Bild am Sonntag og ZDF.

Tyskland har købt 30 millioner doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som blev godkendt af EU-Kommissionen tidligere i denne uge.

Derudover har Tyskland sikret sig 55,8 millioner doser fra EU-aftalen med Pfizer/BioNTech og står derudover til at få 50,5 millioner doser af vaccinen fra Moderna, der er på trapperne til at blive godkendt.

De to vacciner skal begge gives to gange. Med de ekstra indkøb har Tyskland samlet sikret sig vacciner nok til at vaccinere 82 procent af befolkningen.

Det er dermed over de 70 procent, som eksperter anser som grænsen for, hvornår en befolkning har opnået flokimmunitet over for virusset.

EU har samlet lavet aftaler med seks vaccineproducenter om at levere 1,3 milliarder doser, men der er bestilt færrest ved de to, som er længst fremme - altså Pfizer/BioNTech og Moderna.

Det tyske medie Der Spiegel har for nylig beskrevet, at EU fik tilbudt at købe yderligere doser fra Pfizer/BioNTech, men takkede nej.

Tyskland pressede ifølge Der Spiegel på for at købe flere, mens Frankrig ifølge magasinet strittede imod.

Det var angiveligt, fordi franskmændene ikke ville lægge en større ordre hos tyske BioNTech frem for franske Sanofi, som også er ved at udvikle en vaccine.

EU-Kommissionen har afvist, at Frankrig skulle have bremset en større ordre.

EU's indkøb kan betyde, at EU-landene vil være længere om kunne vaccinere en så stor del af befolkningen, at man opnår flokimmunitet, sammenlignet med lande som USA og Storbritannien, der har relativt større bestillinger hos Pfizer/BioNTech og Moderna.

Den tyske bestilling hos Pfizer/BioNTech vil dog ikke betyde, at Tyskland får de ekstra vacciner hurtigere end de bestilt i EU.

Ifølge ZDF ventes tyskerne at få størstedelen af vaccinerne fra både Pfizer/BioNTech og Moderna i løbet af 2021.