Tyskeren der ændrede dansk fodbold

Med tysk disciplin, speciel accent og kompromisløshed formåede han at styre en broget flok af dygtige spillere anført af Søren Lerby, Preben Elkjær, Frank Arnesen og Michael Laudrup mod succes.

På rekordtid fik han vendt stemningen på og omkring det danske landshold fra noget hyggeligt til en seriøs business.

Eller som Elkjær beskrev det, da han i 2011 holdt tale for Piontek i forbindelse med tyskerens optagelse i fodboldens hall of fame:

- Han flyttede dansk fodbold fra at være en vittighed til en modstander, alle tog seriøst.

Den dengang 39-årige Piontek, der torsdag 5. marts fylder 80 år, ville ikke stille sig tilfreds med, at venskabskampe mod Sverige var årets højdepunkt for det danske landshold.

Og i 1986 kvalificerede han for første gang i historien Danmark til VM.

To år forinden var holdet overraskende nået hele vejen frem til semifinalen ved EM i Frankrig. Her tabte Danmark til Spanien efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Ved VM i Mexico lurede endnu en succes, da Danmark gik videre fra gruppespillet med sejre over Uruguay, Skotland og Vesttyskland.

I ottendedelsfinalen blev Spanien igen stopklods for "Dynamitholdet" og for, at Pionteks eftermæle ikke blev endnu større.

Men det ændrede ikke på, at et nyt fodboldkapitel var skrevet om dansk fodbold.

Den folkekære tysker nåede at stå i spidsen for Danmark i 115 landskampe, inden han i 1990 gav stafetten videre til Richard Møller Nielsen.

Som aktiv spiller nåede Piontek over 200 kampe for Werder Bremen. Og præstationerne på banen blev undervejs krydret med seks landskampe for det daværende Vesttyskland.

Foruden det danske landshold har trænerkarrieren taget ham forbi det haitianske, tyrkiske og grønlandske landshold. Undervejs har han også haft trænerophold i superligaklubberne AaB og Silkeborg.

Sepp Piontek har slået sig ned i Danmark, hvor han i Blommenslyst nær Odense bor sammen med sin danske kone, Gitte.