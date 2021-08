Tysk regel bremser europæiske nattog fra Danmark

Danskere, som havde set frem til at hoppe på et nattog til Bruxelles, må væbne sig med tålmodighed. Planen var, at de første passagerer senere på året kunne tage turen til den belgiske hovedstad, men tysk regel udskyder nu den rute. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Konsekvensen er ifølge Transportministeriet, at det svenske Trafikverket ingen udbydere kan finde til nattoget mellem Malmø og Bruxelles, der kører via Danmark.

- For eksempel er det ifølge de tyske regler ikke muligt at støtte togture over 50 kilometer. Jeg vil drøfte muligheden for at få fjernet denne hindring med mine europæiske kolleger ved næst givne lejlighed, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Nattog fra Danmark til Europa blev genetableret i sommer for første gang siden 2014. Det skete, da nattoget fra Stockholm til Berlin stoppede på Høje Taastrup Station vest for København. Nattoget på denne rute kører jævnligt frem til begyndelsen af november.

Transportministeriet og den svenske transportmyndighed Trafikverket, der står for togdriften i Sverige, samarbejder for at etablere nattogstrafik fra Sverige gennem Danmark og videre ned i Europa.

Sammen med sin svenske ministerkollega Thomas Eneroth er transportministeren i færd med at arbejde for løse problemet, så det bliver nemmere for nattog at køre gennem Europa.

- Vi er nødt til at have en dialog om det her på europæisk plan, hvis vi skal finde en løsning på problemet. Der er en stigende opmærksomhed på muligheden for at rejse i Europa, uden at det skal foregå i et flysæde, og det bør vi gribe, siger Benny Engelbrecht.