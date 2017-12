Tysk bank vildledte Skat i svindelsag om udbytteskat

En tysk bank spillede en aktiv rolle i den svindel, som endte med at koste de danske skatteydere 12,4 milliarder kroner.

Bagmændene anvendte en konstruktion, der bestod af 212 fiktive amerikanske pensionskasser. 27 af dem havde konto i den tyske bank North Channel Bank.

Banken har udstedt certifikater, som er blevet brugt til at overbevise Skat i Danmark om, at de fiktive pensionskasser ejede danske aktier i stort omfang. Og derfor havde ret til at få refunderet udbytteskat.

Det var en af sagens hovedmistænkte, en 47-årig amerikansk advokat, som 27. maj 2014 satte det hele i gang.

På det tidspunkt drev han et investeringsfirma i New York sammen med en skatterådgiver. Blot syv dage før var skatterådgiveren indtrådt i den tyske banks bestyrelse.

I foråret 2014 sad der i North Channel Banks bestyrelse på tre personer allerede et andet medlem, som samtidig var ansat i investeringsfirmaet.

Ifølge Politikens oplysninger var de to bestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt begge blandt bankens ejere. Det ikke været muligt for Politiken at opspore bankens nuværende ejere.

North Channel Banks tidligere direktør Volker Bellmann ønsker ikke at kommentere de nye oplysninger.

Han har tidligere afvist, at banken har været for sløset med kontrollen af de udenlandske kunder. Han har i den forbindelse betonet bankens interne revision.

Politiken har længe forsøgt at få de to amerikanske mistænkte i tale telefonisk, men de er ikke vendt tilbage. Det samme gælder den nuværende og tidligere direktion i North Channel Bank samt den forhenværende bestyrelse.